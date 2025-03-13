СМИ назвали стоимость имущества, которым владеет Петросян

Стал известен размер наследства 79-летнего Евгения Петросяна, в ближайших наследниках у которого трое детей. Подробности сообщил интернет-журнал Woman.ru.

Основную часть имущества юморист нажил в браке с Еленой Степаненко. При разводе бывшие супруги делили 12 квартир, 2,5 тысячи книг, антиквариат, картины и другие предметы искусства. Все имущество было оценено в сумму свыше 2 миллиардов рублей и в итоге поделено на равные части между сторонами.

Всего у Петросяна трое детей. Старшей дочери Викторине 56 лет, младшей — полтора года, а единственному сыну Вагану пять лет. Скорее всего, всего именно им и придется в будем делить наследство, нажитое звездным отцом.

Ранее стало известно, что основатель МММ Сергей Мавроди не оставил после себя наследников.