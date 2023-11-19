Певец Николай Носков почувствовал себя плохо и ушел со сцены во время концерта в Сочи

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в Зимнем театре Сочи, где в пятницу, 17 ноября, выступал российский популярный певец Николай Носков.

Как рассказала журналистам зрительница Ольга Мухаметжанова, певец внезапно почувствовал себя плохо и был вынужден прервать выступление. За время концерта он успел исполнить всего четыре композиции.

«Четыре песни он пел. Разве это так важно? Человек пел, он выкладывался изо всех сил, и почти все это понимают. Каждому из нас в любой момент может стать плохо, и мы не закончим работу или не доделаем важные дела. Но в такие минуты важнее всего жизнь и здоровье человека», - сказала Мухаметжанова.

Позднее в своем аккаунте в соцсетях Носков извинился перед публикой, признавшись, что внезапно почувствовал боль в сердце. Певец попросил поклонников не сердиться на него, добавив, что «выступил, как смог».

Стоит отметить, что Николай Носков перенес два инсульта. Последний был у певца в 2017 году.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «А зори здесь тихие» ушла из жизни в возрасте 70 лет.