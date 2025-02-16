Певец Александр Левшин раскрыл «тайную любовь» Михаила Круга

Певец Александр Левшин открыл новые грани личной жизни знаменитого шансонье Михаила Круга, отметив, что его истинная любовь и страсть были связаны не с Ириной Круг, а с другой женщиной. Такими откровениями певец поделился в программе «Основано на реальных событиях», вышедшей в эфире на НТВ, передает журнал The Voice.

По словам Левшина, Михаил Круг сохранил крепкие чувства к девушке из Твери, которая никогда не отвечала ему взаимностью.

«Он считал, что эта женщина на всю жизнь. Он уходил от нее, но потом опять к ней приходил», — отметил Левшин.

Первой любовью Круга стала Марина, с которой он познакомился в 15 лет. Марина не дождалась возвращения Михаила из армии и осознала, что не сможет построить серьезные отношения с ним. Как отметил Левшин, эти ранние переживания оставили неизгладимый след в сердце Круга, формируя его представление о любви.

Первая жена Михаила, Светлана, также сыграла важную роль в его жизни, став его первым продюсером. Пара поженилась в 1987 году и через год у них родился сын. Однако вскоре Михаил и Светлана расстались, так как девушка не захотела мириться с многочисленными романами шансонье на стороне.

В 2001 году Михаил женился на Ирине, от которой в 2002 году у него родился сын. К несчастью, всего через несколько недель после рождения ребенка Михаил Круг трагически погиб в результате разбойного нападения на его дом.

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