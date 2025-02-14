По словам певицы Виктории Цыгановой, она не признает раздачу высоких званий «Заслуженный артист РФ» ряду звезд, например Киркорову, Баскову и Ярославу Дронову (SHAMAN). Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что с нетерпением ожидает времени, когда недостойным артистам перестанут раздавать «филькины грамоты».

По мнению артистки, современная отечественная эстрада представляет собой с машину, у которой одно колесо полностью погрязло в «голубой грязи», а другое — воюет.

Она считает, что к присвоению высоких званий представителям российской культуры и шоу-бизнесу следует относиться более осознанно.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выпустил отснятый в школе клип с Мизулиной на песню «Я останусь с тобой».