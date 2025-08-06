Певец Газманов раскрыл ключевой секрет своей молодости

В 74 года Олег Газманов не просто поддерживает форму — он исполняет сложные акробатические трюки, заставляя поклонников изумляться. В интервью Общественной Службе Новостей артист раскрыл систему, позволяющую десятилетиями обманывать возраст.

По словам певца, секрет — в дисциплине, а не генетике. Ежедневный ритуал певца включает: утренний стретчинг для гибкости суставов, комбинированные тренировки: аэробные нагрузки для сердца и легкие силовые упражнения для мышечного корсета, сбалансированное питание с акцентом на овощи, фрукты и минимум «тяжелой» пищи.

Он подчеркнул, что молодость — это ежедневный труд, а не подарок судьбы. Так, сочетание кардио и силовых практик не просто поддерживает тонус, а создает ресурс для энергоемких выступлений. Ключевым дополнением стали регулярные медосмотры, позволяющие корректировать нагрузки.

По мнению артиста, движение, контроль питания и избегание стрессов — три кита, на которых держится его энергия.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов объявлен в розыск на Украине.