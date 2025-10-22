Певец Юрий Лоза чудом остался жив после падения сосульки на машину

Советский и российский музыкант Юрий Лоза за долгую карьеру не раз сталкивался с курьезными происшествиями, однако один инцидент едва не стоил ему жизни. Незадолго до своего 70-летнего юбилея артист направлялся на концерт, где должен был выступить в числе первых номеров программы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Роковая случайность подстерегла певца прямо у его автомобиля. В момент, когда Лоза уже находился в салоне машины, с крыши здания сорвалась массивная сосулька. Ледяная глыба с оглушительным треском обрушилась на лобовое стекло, практически полностью его разрушив.

Это происшествие могло иметь трагические последствия — как признался сам артист, упади сосулька на секунду раньше, она нанесла бы ему смертельную травму. Музыкант чудом избежал гибели, отделавшись лишь сильным испугом.

Таким образом, рядовой выезд на концерт превратился для Юрия Лозы в момент настоящего жизненного испытания. Этот случай лишний раз напомнил, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь перед лицом, казалось бы, обыденных зимних опасностей.

Ранее он раскрыл оригинальный метод воспитания сына диктофоном.