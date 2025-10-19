Певец Юрий Лоза раскрыл оригинальный метод воспитания сына диктофоном

Известный музыкант Юрий Лоза в интервью «Газете.Ru» раскрыл необычный педагогический прием, который он применял для воспитания своего сына. Артист использовал диктофон, чтобы наглядно демонстрировать ребенку, насколько быстротечными могут быть детские желания.

Суть метода заключалась в том, что Лоза фиксировал на аудио просьбы мальчика, а затем включал запись, когда то забывал о предыдущем «самом желанном» подарке. Ярким примером стала история с лазерной каской.

«Когда сын попросил лазерную каску, уверяя, что она ему крайне нужна и никогда не надоест, то я записал его слова. И когда позже он захотел уже игрушку с черепашками‑ниндзя, забыв про каску, то я включил ему запись: «Ну ты же сам сказал, что самое хорошее на свете — это лазерная каска, что она тебе не надоест», — рассказал певец.

Лоза уверен, что такой подход помогает детям осознать изменчивость своих желаний и начать более ответственно подходить к просьбам о новых покупках.

Также в беседе музыкант затронул тему родительского авторитета. Он отметил, что в их семье по договоренности с супругой, певицей Светланой Мережковской, роль непререкаемого арбитра в спорных ситуациях была отведена ему.

«Как мудрая женщина, жена отказалась от этой роли и сказала: «Нет, ты будешь этим заниматься». С тех пор она не оспаривает и не отменяет моих решений. Например, когда ребенок обращается к ней с вопросом: «Мама, почему папа не разрешает?», она отвечает: «Папа сказал, все». Если жена соглашается на такой договор и компромисс, в семье все складывается благополучно», — заявил он.

Лоза подчеркнул, что, по его мнению, фигура отца играет ключевую роль в раннем детстве, и этот этап формирования авторитета очень важно не упустить.

Ранее сообщалось, что певец Лоза оценил празднование юбилея карьеры Клавы Коки.