Певец Лазарев получит для себя любимого не менее 80 млн руб за тур по России
Сергей Лазарев требует за билеты на свои концерты по 200 тысяч рублей
Российский певец Сергей Лазарев заработает более 80 млн руб благодаря грандиозному турне по российским городам. Экс-участник Евровидения объявил о своих предстоящих гастролях. Эту информацию опубликовал Телеграм-канал издания «Звездач».
Согласно информации, полученной от канала, продажа билетов на концерт в Санкт-Петербурге принесет организаторам свыше 49 млн руб, а в Москве — более 33 млн руб.
Артист даст концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле и Кемерове. Билеты стоят от 3–4 тысяч до 200 тысяч рублей за возможность наблюдать за шоу в VIP-ложе.
