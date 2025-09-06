Певец Лазарев получит для себя любимого не менее 80 млн руб за тур по России

Российский певец Сергей Лазарев заработает более 80 млн руб благодаря грандиозному турне по российским городам. Экс-участник Евровидения объявил о своих предстоящих гастролях. Эту информацию опубликовал Телеграм-канал издания «Звездач».

Согласно информации, полученной от канала, продажа билетов на концерт в Санкт-Петербурге принесет организаторам свыше 49 млн руб, а в Москве — более 33 млн руб.

Артист даст концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Омске, Барнауле и Кемерове. Билеты стоят от 3–4 тысяч до 200 тысяч рублей за возможность наблюдать за шоу в VIP-ложе.

