Стал известен возраст выхода на пенсию в Большом театре

Прима-балерина Большого театра Анастасия Меськова раскрыла, почему артисты балета завершают карьеру уже к 40 годам, несмотря на возможность оформить пенсию после 15 лет службы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что причин у такого раннего завершения карьеры несколько: во-первых, тело балерины работает на пределе, то есть артисты балета берут у себя взаймы из будущего, во-вторых, появляются профессиональные риски – утрата эластичности мышц, проблемы с суставами, в-третьих, со временем становится невозможно исполнить такое же количество трюков, как в более молодом возрасте.

По мнению примы-балерины Большого театра, ранний уход со сцены приводит к необходимости поиска второй профессии, психологическим сложностям адаптации и проблемам со здоровьем в зрелом возрасте.

Она подчеркнула, что артисты балета — это как гоночные машины после заезда на списание. Яркая, но короткая карьера — жестокая плата за искусство, где тело — главный инструмент.

Ранее сообщалось, что кинофильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России.