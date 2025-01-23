Певец Лоза обвинил отечественный шоу-бизнес в заговоре против себя
Певец Лоза заявил, что не хочет становиться частью музыкальной индустрии сегодня
Фото: [Соцсети]
В последнее десятилетие музыкант и композитор Юрий Лоза не подарил слушателям ни единого хита. Вместо этого он обрел статус ключевого комментатора громких инфоповодов и скандалов. Он рассказал, имеется ли у него желание вернуться на большую сцену. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам певца, у него много песен и стихов, которые, возможно, он когда-нибудь представит на суд слушателя, тем не менее пока такие времена не наступили.
Он считает, что сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. Так, крупные медиамагнаты и музыкальные продюсеры сами решают, кто из артистов станет востребованным, а кому путь на сцену перекрыт.
По мнению артиста, у него нет никакого желания становиться частью современной музыкальной индустрии, как и начинать все сначала.
Он добавил, что не ожидает изменений в сложившейся системе, а интерес публики к нему все равно сохранится и без новых хитов.
Ранее он уличил Аллу Пугачеву в обмане.