Автор-исполнитель Лоза уличил Аллу Пугачеву в обмане

Поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с aif.ru высказался о поведении уехавших после СВО артистов. В частности, он отметил недавние слова Аллы Борисовны, которая заявила, что «соловей не может петь, пока пушки стреляют».

Примадонна пообщалась с журналистами Lifestyle Baltic, где объяснила, почему больше не выходит на сцену. Она заявила, что «пока где-то что-то стреляет — птицы молчат». При этом, по словам артистки, она может петь и уверенно двигаться. Пообещала звезда сделать это, как только у нее будет на это вдохновение.

У Лозы на этот счет появилось свое мнение. Он уверен, что примадонна лукавит, а фраза про пушки звучит сомнительно.

«Она не может спеть те песни, которые пела раньше. Это не та женщина, которая поет. Это другая женщина, которая поет совсем по-другому. Поэтому те старые песни она не может достать даже теоретически, у нее уже нет тех связок. Она уже не споет ни "Арлеккино", ни "Волшебник-недоучка". И так далее. Эти все песни стали песнями других исполнителей. Поэтому тут сложно что-то комментировать насчет Пугачевой. Ее выражение со всех сторон неправильное», — отметила певица.

Напомним, Алла Пугачева с семьей уехала из России в 2022 году. Звезды обосновались в Израиле, с тех пор сменили несколько стран. Чета была на Кипре и в Латвии.

Ранее сообщалось, что Пугачеву в мини-шортах заметили во время прогулки по Лимасолу.