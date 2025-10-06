В Москве прошло масштабное шоу, посвященное десятилетнему юбилею творческой деятельности певицы Клавы Коки. Концертная программа отличалась яркими костюмами и сценическими превращениями артистки, а среди гостей мероприятия присутствовали многие представители шоу-бизнеса, пришедшие поздравить виновницу торжества. Однако праздничная атмосфера нашла своего критика в лице музыканта Юрия Лозы, который в интервью Общественной Службе Новостей выразил категорическое несогласие с самой идеей празднования подобных дат.

По его убеждению, право на юбилейные торжества должны иметь лишь артисты, достигшие выдающихся творческих высот, такие как группа The Rolling Stones или Лев Лещенко, чье наследие включает качественные песни, нашедшие отклик у нескольких поколений.

В отличие от этих признанных мастеров творчество Клавы Коки, по оценке критика, лишено художественной ценности. Лоза охарактеризовал ее выступления как пестрые, но скучные, отметив отсутствие сильного вокала и полноценных хитов в репертуаре певицы. Особенностью своей позиции музыкант назвал дифференцированный подход к разным возрастным группам, предположив, что со временем юные поклонники артистки могут пересмотреть свои музыкальные предпочтения.

По его словам, сценический юбилей стал не только поводом для празднования, но и стимулом для дискуссии о критериях успеха в современной музыке. Полемика вокруг события высветила существующий в профессиональной среде разрыв между традиционными представлениями о творческих достижениях и новыми форматами популярности в шоу-бизнесе.

