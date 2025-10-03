«Плот» и пустота: раскрыто, почему Юрий Лоза годами ждет звание заслуженного артиста

Певец Юрий Лоза вновь публично выразил возмущение по поводу отсутствия у него звания заслуженного артиста России. В интервью REGIONS он не только рассказал о многолетнем ожидании награды, но и жестко раскритиковал современных коллег, назвав их творчество «муси-пуси», и всю современную музыкальную индустрию.

Основной претензией артиста стала система распределения почетных званий. Лоза заявил, что сегодня их вручают «всем кому попало», в то время как его, «народного» по духу исполнителя, годами игнорируют.

«Я поражен и до глубины души неприятно тронут. <...> Мне постоянно тыкают, что артист одного хита. Те, кто так говорит, пусть сами сядут и напишут хотя бы один хит и станут хотя бы артистом этого самого одного хита, а только потом я буду с вами вести диалог», — сказал певец.

По его словам, он ежемесячно создает «по несколько десятков песен — потенциальных хитов», но радиостанции и телеканалы отказывают ему в ротации. Вместо этого, как утверждает певец, эфирное время занимают такие исполнители, как Клава Кока, а ему предлагают либо дуэты с неизвестными молодыми артистами, либо участие в жюри сомнительных конкурсов.

Несмотря на разочарование в индустрии, Юрий Лоза не намерен сдаваться. Он прямо заявил, что продолжит борьбу за звание заслуженного артиста РФ.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза пожаловался на урезание пенсионных выплат.