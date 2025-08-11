Певец Лоза раскрыл свои планы о новом творческом этапе

Известный певец Юрий Лоза раскрыл планы на новый творческий этап. В интервью Общественной службе новостей музыкант сообщил о готовящемся альбоме и серии клипов, которые вскоре появятся на ведущих музыкальных каналах России. По его словам, этот проект станет неожиданностью для публики — как по звучанию, так и по визуальной составляющей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Лоза подчеркнул, что работа над материалом велась долго, и результат кардинально отличается от всего, что он делал раньше. В клипах будут использованы элементы анимации и аниме, а сам артист предстанет в необычном амплуа — супергероя, спасающего мир.

По его словам, такого Лозу еще никто не слышал и не видел. Он выразил уверенность, что поклонники жанра оценят нововведения.

Примечательно, что, несмотря на прошлые трудности с продвижением своей музыки, певцу удалось заинтересовать крупные телеканалы. Он не без иронии отметил, что смог доказать: главное в его творчестве — не скандалы, а голос и музыка.

В завершение артист анонсировал сольный концерт, над программой которого уже идет работа. Остается ждать, как публика встретит его эксперименты — станут ли они новым витком в карьере или останутся смелым, но нишевым проектом.

