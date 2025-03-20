Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

Автор хита «Плот» Юрий Лоза рассказал сайту aif.ru, что получает небольшую пенсию. По его оценке, выплата даже меньше, чем у охранника его дачного поселка.

Юрий Лоза лишился части пенсии, так как ему сняли надбавку москвича. Кроме того, сам бард продолжает работать, а это также влияет на размер пенсии. За десятилетия карьеры певцу не дали статус народного артиста России и другие звания, которые бы давали надбавку в размере 30 тысяч рублей.

«Моя пенсия 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше. У него 20 с чем-то тысяч. <...> При этом я видел десятки компактов со своими песнями, изготовленные левым образом. Не те, которые сам я выпускал. У меня лежат эти образцы, я специально их собирал. Они с плохой полиграфией, на плохой пластмассе. Мои песни издавались таким образом потому, что народ их слушает и покупает диски», — рассказал Лоза.

По признанию Лозы, он подавал документы на получение статуса заслуженного и народного артиста, шел в списке вместе с Алсу и Инной Маликовой. Однако по итогу выбрали последнюю. Музыкант считает, что это несправедливо, но неудивительно, как и его маленькая пенсия.

Ранее сообщалось, что Лоза позавидовал Алсу и решил равняться на Высоцкого