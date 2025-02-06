Певец SHAMAN назвал роль, которую он сыграет в ближайшем будущем

Музыкант и исполнитель Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, рассказал, какую роль он сыграет в ближайшем будущем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, новая ипостась далека от исторических персонажей, исполняемых им до этого. Так, талантливый человек способен сыграть и исторического персонажа, и выдающегося полководца, и божью коровку. Именно сыграть последнего персонажа он мечтает.

Артист добавил, что роль князя Владимира, исполняемая им уже в течение двух лет, является больше музыкальной постановкой, так как это оперный жанр.

Ранее сообщалось, что песни SHAMAN и Газманова войдут в школьную программу с 1 сентября 2025 года.