Песни SHAMAN и Газманова войдут в школьную программу с 1 сентября 2025 года

Учащиеся российских школ с первого по восьмой классы начнут изучать патриотические песни современных авторов, в том числе композиции Ярослава Дронова (SHAMAN) и Олега Газманова. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

По его словам, данную инициативу уже поддержало Министерство просвещения РФ. Отечественные патриотические композиции будут включены в программу изучения предмета «Музыка».

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества», — сказал Колунов.

По его словам, к лету экспертная группа по этому вопросу проработает соответствующую программу, которая с 1 сентября уже должна начать реализовываться в российский образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что фан-группа певца SHAMAN написала обращение к властям Пермского края с просьбой переименовать улицу Курта Кобейна в одном из населенных пунктов в честь российского артиста. Общественники отметили, что американский рокер пропагандировал ценности, не свойственные РФ.