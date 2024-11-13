Певец SHAMAN приехал на прощание со своим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пришел на прощание со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским, сообщил SHOT. Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. Он умер в возрасте 40 лет. По информации SHOT, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Сообщалось, что мужчина почувствовал себя плохо накануне вечером — он начал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира. Супруга Антона оперативно вызвала скорую помощь, но спасти журналиста не удалось.

Ранее Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года представлял SHAMAN.

Ранее сообщалось, что SHAMAN разрыдался на сцене в Липецке из-за смерти Коробкова-Землянского.

Также в среду, 13 ноября, стало известно о смерти журналиста и шеф-повара Алексея Зимина. Он проживал в Великобритании, откуда вел свою кулинарную и журналистскую деятельность.