Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин

Шеф-повар и журналист Алексей Зимин ушел из жизни на 53-м году. Информацию о его кончине сообщил журналист Роман Лошманов в своем телеграм-канале.

Как передает издание «Ведомости», Алексей Зимин получил признание как бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша», стал основателем «Афиши Еда» и возглавлял «Афишу Мир», GQ и Gourmet. Его статьи публиковались в «Ведомостях» и «Коммерсанте».

Кроме того, Зимин был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, открыл кафе и кулинарную школу Ragout, а также заведения «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12», возобновил работу ресторана Центрального дома литераторов. Он также является автором книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

В 2015 году Зимин уехал в Лондон, где занялся рестораном русской кухни и запустил одноименный журнал Zima наряду с серией передач о британской кухне. Летом прошлого года он представил свою новую книгу «Англомания».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян умерла на 84-м году жизни.