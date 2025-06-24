Певец SHAMAN раскрыл свои способы борьбы с профессиональным выгоранием

Плотный график беспрерывных гастролей по стране заставляет звезду эстрады SHAMAN (Ярослава Дронова) искать способы борьбы с профессиональным выгоранием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Артист признает, что, как и многие, сталкивается с двойной усталостью – эмоциональной и физической. Однако его главный «антидот» – сама работа и непрерывный контакт с публикой. SHAMAN открыл секрет: взаимная энергия со зрителями, обмен любовью во время выступлений, служит ему топливом и не оставляет места для мыслей об истощении.

По его словам, такой подход требует жертв: певец сознательно жертвует отдыхом. Он крайне редко берет выходные и практически отказывается от отпусков, объясняя это огромным спросом поклонников на живые концерты.

Певец подчеркнул, что выгорание – не повод снижать темп. Его формула выживания в бешеном ритме – превращение сцены в источник энергии через искреннюю связь с аудиторией, где любовь становится главным ресурсом вопреки усталости.

Ранее он прокомментировал свое будущее выступление на «Интервидении».