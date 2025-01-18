Певец Шура признался, что никогда не станет отцом из-за потери яичка

Александр Медведев, известный под сценическим псевдонимом Шура, сообщил в подкасте «Черное/Белое», что не планирует становиться отцом. Подкаст был опубликован на YouTube-канале RocketMAG.

Шура рассказал, что на его выбор повлияло то, что он перенес онкологическое заболевание и после соответствующей операции лишился одного яичка.

«Я всегда хотел семью и всегда хотел детей… До того как онкологии не случилось. Я даю себе оценку… Бывший онкобольной, прошедший 18 курсов химиотерапии, никакой нормальный плод не произведет. Я еще пока на себя толком не заработал, как бы смешно это сейчас ни звучало, а ребенку нужно очень много», — заявил Шура в подкасте.

Исполнитель подчеркнул, что его способность к воспроизведению потомства была нарушена не только из-за онкологического заболевания, но и из-за вредных привычек. При этом Шура напомнил, что неоднократно выражал желание иметь наследника, однако за всем 49 лет своей жизни он так и не создал семью.

Ранее сообщалось, что скончавшейся на прошлой неделе российской актрисе Евгении Добровольской был поставлен диагноз рак желудка. Заболевание у нее начало проявляться с 2023 года, когда она впервые ощутила боли в области живота. Обращаться к врачам она не спешила и предпочла лечиться самостоятельно, используя препараты для улучшения пищеварения.