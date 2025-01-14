Стали известны подробности тяжелой болезни актрисы Добровольской

Актрисе Евгении Добровольской был поставлен диагноз рак желудка, об этом сообщил телеграм-канал Mash. Заболевание у нее начало проявляться с 2023 года, когда она впервые ощутила боли в области живота.

Обращаться к врачам она не спешила и предпочла лечиться самостоятельно, используя препараты для улучшения пищеварения.

Осенью того же года ее состояние ухудшилось: она стала стремительно терять вес, у нее появились воспаления под кожей. В конце 2023 года актрису госпитализировали, где обследование выявило агрессивную форму рака с метастазами в кожу и мозг.

В начале 2024 года она прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь продолжала развиваться. У нее произошло желудочное кровотечение, после чего она получила еще одну процедуру, что привело к улучшению состояния.

В конце ноября ей была назначена клеточная иммунотерапия, однако к декабрю вновь наблюдалось ухудшение и нарастающая слабость. Состояние ухудшилось до тяжелой формы, и ей потребовалась повторная госпитализация.

В январе народная артистка РФ скончалась на 61-м году жизни. По словам ее родных, она долго боролась с болезнью. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил РИА Новости, что актриса отказалась от хосписа и провела свой юбилей в больнице. Врачи пытались спасти ее, но не смогли.

Ранее сообщалось, что в МХТ им. Чехова началась церемония прощания с Евгенией Добровольской.