Певец Жуков раскрыл свои способы борьбы с хейтерами

Певец и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в свое время имел огромную аудиторию фанаток. Музыкант рассказал, были ли у него недоброжелатели и как он боролся с ними. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, наравне с огромным количеством фанатов и фанаток у него были и хейтеры, поскольку успех невозможен без негатива. Чем выше вверх ты поднимаешься, тем больше у тебя поклонников и завистников.

Певец подчеркнул, что очень спокоен по отношению к негативу в свой адрес, это неотъемлемая часть успеха, поскольку наилучший метод борьбы с хейтерами — игнорировать их. В этом случае молчание — золото, и после отсутствия реакции хейтеры сразу затыкаются.

Ранее также продюсер Пригожин оценил нападки хейтеров по поводу критики его роскошной квартиры.