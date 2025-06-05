Продюсер Пригожин оценил нападки хейтеров по поводу критики его роскошной квартиры

Недавно пользователи Сети обрушились с критикой на продюсера Иосифа Пригожина за расточительность и наличие в его квартире весьма дорогих вещей. Он рассказал, почему публика так осуждает его. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, большинство критиков из числа хейтеров своим негативом в адрес продюсера и его семьи демонстрируют свою завистливую натуру, поскольку счастливый и самодостаточный человек не станет тратить время на то, чтобы написать Пригожину, какой он плохой.

Продюсер подчеркнул, что за долгие годы упорного труда он смог сколотить целое состояние, и никто из этих хейтеров не помогал ему, поэтому он намерен тратить деньги на то, что посчитает нужным.

По его мнению, хейтерам остается только пожелать удачных поисков себя и побольше денег.

Ранее он назвал любимый город для отдыха в Турции.