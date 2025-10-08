Певица Бабкина раскрыла свой рецепт борьбы с осенней хандрой

Сезонная хандра и тревожные состояния осенью затрагивают многих, и даже публичные персоны не становятся исключением. Известная артистка Надежда Бабкина в интервью Общественной Службе Новостей поделилась действенным методом, который помогает ей противостоять унынию и поддерживать психологическое равновесие.

В основе ее подхода лежит целенаправленная физическая активность, которая не оставляет места для мрачных размышлений. Певица уверена, что лучшим лекарством от хандры является генеральная уборка. Монотонный процесс наведения порядка, когда каждая вещь находит свое место, удивительным образом организует и внутреннее состояние.

Практический результат такого метода проявляется в двойном эффекте. С одной стороны, происходит физическое переключение внимания с тревожных мыслей на конкретные бытовые задачи. С другой — преобразование окружающего пространства создает психологическое ощущение контроля и стабильности. Как отмечает Бабкина, в чистом и организованном доме гнетущие переживания теряют свою силу и постепенно исчезают.

Таким образом, простые домашние обязанности превращаются в эффективный инструмент саморегуляции. Этот доступный каждому способ не требует специальной подготовки, но при этом надежно помогает восстановить душевное равновесие и обрести внутреннюю ясность в сложный осенний период.

