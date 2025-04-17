Певица Буланова назвала причину драки своего сына с фанатом

В прессе появилась информация о том, что сын певицы Татьяны Булановой избил своего поклонника. Восемнадцатилетний Никита делает в Сети свою собственную карьеру — пишет песни и выкладывает их. Артистка рассказала, как завершилась история с потасовкой и знала ли она о творчестве отпрыска. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, о конфликте Никиты с фанатом она узнала от своих поклонников, которые забросали вопросами ее соцсети. При этом поклонник творчества сына певицы хотел написать заявление якобы по поводу избиения.

Артистка заявила, что новость о том, что сын пишет песни и занимается музыкой, ошарашила ее не меньше, чем весть о драке, поскольку она не раз предлагала ему спеть дуэтом, а тот всегда отказывался. Более того, сын ей заявил, что не нуждается в помощи и хочет сам добиваться успехов.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что давно не видела своего мужа.