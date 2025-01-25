Татьяна Буланова обратилась к мужу в телеэфире
Татьяна Буланова призналась, что давно не видела своего мужа
Фото: [rutube.ru / «Зеркала»]
25 января в России отмечают Татьянин день.
По этому случаю, телеведущий Андрей Малахов пригласил на программу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» женщин с этим именем, чтобы поздравить их с праздником.
Среди гостей студии была известна российская певица Татьяна Буланова.
«Муж Валера всегда поздравляет подарками», — рассказала она об обычае супруга, который моложе нее на 19 лет.
Артистка живет в Санкт-Петербурге, а ее супруг большую часть времени проводит в Москве, где занимается бизнесом.
Буланова обратилась к нему с телеэкрана.
«Валера, привет!» Я его не видела давно», — сказала она.
Ранее Буланова раскрыла, почему не живет с молодым мужем.