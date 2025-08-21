Певица Буланова призналась в наличии проблем с семейным бизнесом

Ресторанный бизнес певицы Татьяны Булановой столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Семейное заведение с итальянской кухней, которое артистка открыла несколько лет назад, накопило долги в размере 16 миллионов рублей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сама Буланова признает, что ресторанное дело оказалось гораздо сложнее, чем она предполагала. Уникальная концепция и первоначальный энтузиазм столкнулись с суровой реальностью: последние годы стали особенно тяжелыми для общепита, а у певицы самой не осталось времени на управление проектом из-за активных гастролей.

Несмотря на сложную ситуацию, артистка не намерена сдаваться. Она уже обратилась к антикризисным менеджерам, которые должны помочь реанимировать бизнес. Буланова подчеркивает, что главная задача сейчас — удержаться на плаву и сохранить дело, в которое было вложено столько сил.

По ее словам, пока же ее внимание приковано к музыкальной карьере — особенно после неожиданной популярности у поколения зумеров, что привело к новому витку гастрольной активности. Судьба ресторана теперь зависит от профессионалов, которые пытаются найти выход из кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, что Буланова повысила цену за выступление на частных мероприятиях до двух миллионов рублей.