Певица Буланова раскрыла свои способы борьбы с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники атакуют не только рядовых россиян, но и звезд — певица Татьяна Буланова регулярно сталкивается с их звонками из-за необходимости отвечать на незнакомые номера по работе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, певица всегда помнит, что настоящие сотрудники полиции не звонят гражданам для «диалогов», а Центробанк РФ не интересуется суммой на картах случайных людей. Кроме того, знание, что мобильный номер — бессрочный, сразу разоблачает обман. Также мошенники используют ложный авторитет («эксперты», «сотрудники»), но теряются при встрече с аргументами.

Певица подчеркнула, что, когда она применяет эту фильтрацию, аферисты быстро сдаются и переключаются на других. Это сохраняет не только деньги, но и эмоциональное спокойствие.

По ее мнению, осведомленность + скепсис — лучшая защита. Ее метод «не вестись на уловки, игнорировать подозрительные звонки» универсален и эффективен для всех. Певица не только сама освоила это искусство, но и учит ему знакомых, превращая личный опыт в инструмент массовой безопасности.

Ранее сообщалось, что российские мошенники оформили микрозайм на Жерара Депардье.