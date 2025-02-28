Российские мошенники оформили микрозайм на Жерара Депардье

Мошенники в РФ стали применять новую схему. По ней они набирают кредиты на тех, кто не может пока обратиться в правоохранительные органы. Одной из жертв таких афер стал 76-летний французский артист. Используя его данные, был взят кредит в 5 тыс. руб. у микрофинансовой организации в Воронеже. Это произошло еще в феврале 2024 года, и с тех пор на задолженность исправно капают проценты.

«Но французу сейчас не до этого — он решает вопросы с уголовкой за мошенничество дома», — указал микроблог.

Во Франции Депардье был обвинен в налоговом мошенничестве и отмывании средств. Его заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года с целью ухода от налоговых выплат. Расследование в отношении Депардье ведут еще с февраля 2024 года.