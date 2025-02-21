Певица Граймс попросила Маска срочно помочь их общему ребенку

Певица Граймс, ранее состоявшая в отношениях с Илоном Маском, обратилась к предпринимателю, который также является главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), с настоятельной просьбой помочь их общему ребенку в сложной ситуации. Об этом сообщила газета Daily Mail.

20 февраля Маск участвовал в конференции консервативных деятелей в Вашингтоне. Непосредственно перед началом мероприятия Граймс сделала публикацию в соцсети Х, в которой призвала его отреагировать на «медицинскую проблему» их ребенка.

Артистка подчеркнула, что вопрос требует «срочного вмешательства» и его нельзя оставлять без внимания. Она добавила, что Маск может выйти на связь с ней через посредников. Позже Граймс удалила свой пост, адресованный Маску.

Ранее сообщалось, что Маск не захотел помогать матери своего очередного ребенка Эшли Сент-Клер.