Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск не захотел помогать матери своего очередного ребенка Эшли Сент-Клер. Отказ миллиардера от участия в воспитании малыша стал причиной того, что консервативная активистка решила обо всем рассказать. Об этом сообщает издание New York Post.

Подруга Сент-Клер Эмма-Джо Моррис утверждает, что девушка пыталась попросить Маска о помощи, как только стало известно, что ребенком заинтересовались таблоиды. Однако Маск сказал, что не намерен защищать ее. Тогда Сент-Клер поняла, что ей придется рассчитывать только на себя.

По словам ее подруги, враждебное отношение Маска к матери своего очередного ребенка не оставили Сент-Клер иного выбора, кроме как рассказать все самой, пока этого не сделал кто-то другой.

Ранее сообщалось о том, что Маск поставил всем в пример прибывших на переговоры с США Лаврова и Ушакова.