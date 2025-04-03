Певица Инстасамка стала владелицей футбольного клуба

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и ее муж Олег Moneyken (Еропкин) стали владельцами футбольного клуба Медиалиги «Чертаново-Медиа», сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным канала, покупка обошлась супругам в значительно меньшую сумму, чем 300 млн руб., которые фигурировали изначально.

Новые владельцы планируют лично заниматься клубом и вывести на новый уровень, в этой связи предполагаются существенные кадровые изменения. Дарья и Олег уже посетили тренировку «Чертаново-Медиа».

Клуб «Чертаново-Медиа» был основан в 2024 году, он выступает в «Т-Лиге», в которой играют по правилам уличного футбола.

Осенью Инстасамка записала совместный альбом с группой «Ленинград».