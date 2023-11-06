Певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене выставки-форума «Россия»

Сегодня на главной сцене международной выставки-форума «Россия» выступит победительница «Фабрики звезд», поэт и певица Ирина Дубцова.

Она исполнит полюбившиеся хиты, в том числе «О нем», «Под дождем», «Не целуешь» и «Люби меня долго», сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Организаторы отмечают, что Дубцова является одной из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде.

«Ее концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера», — говорится в сообщении.

На одной сцене с Ириной Дубцовой также выступят DJ Tonixx и кавер-группа Crazy Beats. Выступления пройдут в рамках концерта, организованного павильоном Банка России «Умные финансы». Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Напомним, главная сцена международной выставки-форума «Россия» расположена за первым павильоном ВДНХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» сделали интерактивную игровую зону.

*Возрастное ограничение 12+