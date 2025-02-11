Катя Лель отреагировала на присвоение ей звания заслуженной артистки России

Известная певица Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) обрадовалась получению звания заслуженной артистки РФ. Своими эмоциями она поделилась с ТАСС.

11 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил певицам Кате Лель и Елене Ваенге звания народных артисток РФ.

«Это мечта и безумное счастье для меня в канун 30-летия моей творческой деятельности», — сказала артистка.

Она также выразила искреннюю признательность слушателям за их любовь к ее творчеству, подчеркнув, что ее цель — делать жизнь людей ярче и радостнее с помощью музыки.

Катя Лель родилась 20 сентября 1974 года в Нальчике. Она стала известной благодаря таким хитам, как «Мой мармеладный», «Две капельки» и «Муси-пуси». В 2023 году певица попала в число лидеров чарта Viral 50 Spotify с песней «Мой мармеладный».

В планах у Кати Лель — участие в иммерсивном шоу «Новое измерение», которое состоится 14 марта 2025 года на Live Арене. На этом концерте Катя анонсирует новую песню в сотрудничестве с исполнителем трека Sigma Boy. Поклонники смогут услышать ее популярные хиты, новые композиции и дуэты в сопровождении знаменитого балета «Тодес».

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт стала мемом в соцсетях из-за реакции на освистывания на Супербоуле.