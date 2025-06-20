Певица Люся Чеботина отчитала приехавших без вторых половинок на ПМЭФ-2025 мужчин

Известная российская певица Люся Чеботина выразила недоумение в связи с тем, что мужчины приехали без своих жен на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На реакцию артистки обратил внимание журнал Super.

Чеботина отчитала в ходе своего выступление мужчин за отсутствие спутниц, отметив, что мероприятия в рамках форума проходят отлично и в следующем году сильный пол обязательно должен исправить ситуацию.

«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки», — сказала певица.

Чеботина пошутила, что вторые половинки гостей остались дома, а мужчины, когда вернутся, будут хвастаться проведенным на ПМЭФ временем.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главными темами 28-го форума стали общие ценности, которые составляют основу многополярного мира.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак удивилась отсутствию на ПМЭФ представительниц эскорта.