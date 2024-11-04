Певица МакSим похвасталась фигурой в бикини

Певица МакSим очень похудела после лечения в рехабе. Свою стройную фигуру артистка продемонстрировала на курорте.

На фото, опубликованных в соцсетях звезды, она запечатлена на фоне природных красот. На МакSим надеты классические монохромные бикини на завязках. Образы певица дополнила бейсболками в тон.

Поклонники пришли в восторг от фото звезды: «грациозная», «нереальная», «фигура просто топ», «эталонная фигура», написали они.

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