Адвокат Алешкин объяснил главную проблему в поисках покупателей замка Пугачевой

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему люди боятся покупать замок Алллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь.

По словам юриста, основная сложность связана не с баснословной ценой за элитный особняк, а со статусом иноагента супруга примадонны. Приобретение замка могут по закону расценить как финансирование, покупатель может стать аффилированным лицом.

«В связи с этим многие не покупают, опасаясь этого. Однако иноагенты могут использовать лазейки в виде ИП или оформлении не напрямую на себя. Подобные ситуации уже были», — отметил собеседник издания.

По словам адвоката, он не видит спешности в продаже недвижимости по экономическим причинам. Он напомнил, что цены на рынке упали из-за ставки ЦБ РФ, а опускать стоимость ниже многие граждане не хотят.

Ранее сообщалось про размер пенсии беглой певицы Аллы Пугачевой.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.