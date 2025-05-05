Певица Монеточка закроет ИП в России

Певица Монеточка*, предпринимает шаги к полному разрыву с Россией, ликвидируя свой индивидуальный предпринимательский статус. Певица инициировала процедуру закрытия своего бизнеса.

Как сообщил телеграм-канал Mash, за Елизаветой Гырдымовой (настоящее имя певицы) до недавнего времени было зарегистрировано ИП, осуществлявшее деятельность в сфере искусства, предназначенное для организации концертов и заключения контрактов, ныне утративших актуальность.

В связи с открытием новой фирмы в Литве в прошлом году, необходимость в российском ИП отпала. Вильнюсская компания фигурирует в качестве организатора ее концертного тура.

Выступления Лизы традиционно сопровождаются проукраинской риторикой и другими проявлениями деятельности иностранного агента, направленными на завоевание признания за границей.

В 2022 году 26-летняя исполнительница вместе с супругом обосновалась в Литве, откуда подвергает критике Россию и игнорирует требования о маркировке своих публикаций в социальных сетях плашкой иностранного агента. Данное нарушение повлекло за собой возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что автор видеоблога «Дневник Хача» задолжал налоговой почти полмиллиона рублей.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.