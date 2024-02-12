Пугачева высмеяла дуэт Киркорова и Распутиной во время концерта в Кремле в 2003-м

Певица Маша Распутина — одна из артисток, которая едва не перешла дорогу Алле Пугачевой. Блондинка из Сибири спела дуэтом с Филиппом Киркоровым такие хиты как «Мечта» и «Роза чайная». Однако такой тандем лишь развеселил Аллу Борисовну, пишет издание «Утро.ру» .

Хотя личная жизнь Филиппа Киркорова не претерпела ярких изменений после ухода Аллы Пугачевой, в творчестве у певца всегда были приятные коллеги. Пел он за свою карьеру с Люсей Чеботиной, Анной Асти, Ани Лорак, даже выпустил клип с дивой Екатериной Варнавой. Но в прошлом он пел только с любимой музой, Аллой Пугачевой. Потом как-то неожиданно для всех переключился на Машу Распутину. В 2003 году он выпустил с ней 14-й студийный альбом «Незнакомка», где было два хита с певицей.

Особое внимание поклонников в то время приковал «дворцовый» клип Киркорова и Распутиной на песню «Роза чайная». Тогда Алла Борисовна еще являлась женой поп-короля. Отреагировала она на такой тесный творческий дуэт по-своему, с юмором. Помог в этом ей Илья Резник, который сочинил для певицы высмеивающую частушку. Примадонна не постеснялась изложить ее прямо на концерте в Кремле.

«Что за стоны? Что за всхлипы? Что за крики – вот маразм! Это ж Машенька с Филиппом Имитируют оргазм», — смеялась певица.

Тогда появились слухи, что Распутина не может вернуть себе былую славу и ей потребовалась поддержка влиятельных артистов. Проплаченный пиар сработал лишь частично, ведь Пугачева, хотя и смеялась, хорошо помнила о близком общении Киркорова с блондинкой. Связываться с рыжей бестией российской эстрады, уважаемой и имеющей кучу связей, было небезопасно для карьеры Распутиной изначально.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева могла купить себе святой участок на кладбище в Израиле.