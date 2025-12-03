Певица Успенская предпочла семью гастролям на Новый год

В преддверии январских праздников, когда многие артисты отправляются в гастрольные туры, певица Любовь Успенская выбрала для себя другой, более личный формат встречи Нового года. Для нее главным условием праздника стало не место на сцене, а присутствие самого близкого человека — дочери Татьяны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая свои планы, звезда призналась, что, несмотря на насыщенный график выступлений в конце декабря, саму новогоднюю ночь она обязательно проведет в семейном кругу дома. Чтобы создать нужную атмосферу, Успенская заранее, уже во второй половине декабря, начинает наряжать елку и украшать дом, хотя с годами, как она отмечает, делать это становится все сложнее — ощущение новогодней сказки постепенно ускользает.

Для Любови Успенской Новый год остается самым любимым праздником с детства, но с возрастом его магия трансформируется из внешней сказки во внутреннее, более осознанное чувство семейного тепла и близости.

