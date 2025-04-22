Певица Успенская рассказала о впечатлениях от своего будущего зятя
Певица Успенская публично похвалила своего будущего зятя
Фото: [Соцсети]
У дочери певицы Любови Успенской появился жених. Татьяна Плаксина начала отношения с неким бизнесменом, имя которого знаменитость отказалась называть. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, молодой человек имеет еврейские корни. Он довольно талантливый и обаятельный мужчина, занимается собственным бизнесом, а также пишет музыку и стихи.
Артистка добавила, что ей удалось лично познакомиться с ухажером дочери. Тем не менее пока рано говорить о свадьбе.
По мнению Успенской, она мечтает уже о том, чтобы выдать дочь за избранника, который сейчас с Плаксиной, и очень ждет внуков.
Ранее она сняла видео с играющей на фортепиано дочерью.