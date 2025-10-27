Певицу-иноагента Монеточку заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал певицу-иноагента Елизавету Гырдымову*, известную под сценическим псевдонимом Монеточка*. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство, представленное прокурором, о заключении под стражу исполнительницы.

Певице заочно предъявили обвинение по уголовной статье, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения установленных законодательством обязанностей, возложенных на иностранного агента.

В ходе судебного заседания было установлено, что в течение года артистка дважды привлекалась к административной ответственности за распространение материалов без обязательного указания на свой статус.

На основании представленных материалов суд заочно избрал в отношении Гырдымовой меру пресечения в виде содержания под стражей.

В постановлении указано, что после того, как певица окажется под российской юрисдикцией, она будет этапирована в следственный изолятор (СИЗО).

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал певицу, исполнившую песню музыканта-иноагента.

* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.