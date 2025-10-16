Суд в Петербурге наказал арестом певицу, исполнившую песню музыканта-иноагента

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 суток административного ареста 18-летней певице Диане Логиновой за уличное выступление с песнями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Логинову признали виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В ходе судебного заседания девушка заявила, что лишь исполняла песню возле станции метро, не организовывая «массовое одновременное пребывание граждан» и не создавая помех для передвижения. Она также подчеркнула отсутствие жалоб со стороны прохожих и пояснила, что выбрала данное место спонтанно, руководствуясь его эстетическими качествами.

Согласно материалам дела, вечером 11 октября Логинова выступала у вестибюля станции метро «Площадь восстания». По версии правоохранительных органов, таким образом она «организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, не согласовав это культурно-массовое мероприятие с администрацией города».

Кроме того, полиция утверждает, что было нарушено движение пешеходов и доступ к объектам транспортной инфраструктуры, а также зафиксированы обращения граждан в связи с произошедшим.

Как сообщает «Фонтанка», в тот вечер певица исполняла песню музыканта-иноагента Noize MC*, ранее запрещенную к распространению в России.

*признан в РФ иноагентом.