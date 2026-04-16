Товарищеский матч по волейболу прошел в Подмосковье в рамках проекта «Тренер»
Фото: [пресс-служба Молодежки Народного фронта Московской области]
В Подмосковье дали старт федеральному проекту «Тренер» Молодежки Народного фронта для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Участников проекта поприветствовали Герой России, участник программы «Время героев» Иван Жарский, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Хоркина, гендиректор волейбольного клуба «Заречье‑Одинцово» Демьян Сидоренко.
«Проект нужный, правильный, он патриотически настоящий. Здесь ничего не придумано, здесь все сделано людьми своими руками, их достижениями и служением Отечеству», – отметила Хоркина.
В рамках открытия прошел товарищеский матч по волейболу: молодежь сыграла с олимпийскими чемпионами, призерами Игр и заслуженными мастерами спорта. После матча прошла автограф-сессия.
В Подмосковье наставником подростков в рамках проекта стала серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, руководитель команды ВК «Заречье‑Одинцово» Александра Коруковец. Она будет работать с ребятами из Одинцово.
«Буду учить ребят азам волейбола, будем работать над физической формой каждого ребенка. Конечно же, индивидуальный подход к каждому. Мне бы хотелось привлечь их к спорту, чтобы они любили спорт, ходили на волейбольные матчи», – отметила она.
