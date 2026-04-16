Почти тысяча машино-мест: в микрорайоне Подрезково в Химках строят многоуровневую парковку

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки возводят современную многоуровневую парковку, которая станет важной частью комплексной застройки района. Объект расположится на территории Экспериментального керамического завода и обеспечит удобное хранение автомобилей рядом с жилыми домами и рабочими местами. Вместимость новой стоянки составит 980 машино‑мест. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Пятиэтажное здание с эксплуатируемой кровлей построят по монолитной технологии — такой подход гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Общая площадь сооружения превысит 35 тыс. кв. м. На первом этаже разместят нежилые помещения, где откроются офисы и торговые точки для удобства местных жителей.

Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы. Специалисты ограждают территорию, обустраивают временные дороги и бытовой городок для рабочих. Параллельно ведется демонтаж ранее расположенных на участке зданий — эти работы необходимы для подготовки площадки к следующему этапу. После завершения подготовительного комплекса строители приступят к земляным работам и устройству фундаментов.

За ходом строительства следит Главгосстройнадзор Московской области: инспекторы регулярно проверяют соблюдение строительных норм и правил безопасности, контролируют сроки выполнения работ и качество применяемых материалов.

