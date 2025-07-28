Писатель Глуховский переоформил элитную квартиру в Хамовниках на мать-пенсионерку

72-летняя Лариса Вениаминовна владеет элитной квартирой в жилом комплексе (ЖК) White Khamovniki в Хамовниках стоимостью 200 млн руб. Теперь общая стоимость ее недвижимости приближается к полумиллиарду рублей.

Новая квартира в Олсуфьевском переулке, которая по размерам превышает 80 «квадратов», расположена на третьем этаже — так же, как и все апартаменты самого Глуховского.

Ранее писатель уже переписал на мать две другие элитные квартиры в центре Москвы (например, на Петровке). Их площадь составляет 160 и 145 кв. м, а общая стоимость — 210 млн руб. Кроме того, в собственности пенсионерки — загородный дом в Одинцовском районе за 30 млн руб.

Несмотря на состояние в 440 млн руб., Лариса Вениаминовна не оплачивает коммунальные услуги, отмечает SHOT. На ней числится долг в 360 тыс. руб., из-за которого она даже проиграла суд. А последняя квартира, собственником которой является сам Глуховский, арестована за неуплату ЖКХ (долг — 100 тыс. руб.).

Ранее Социальный фонд России (СФР) сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.