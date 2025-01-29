Писатель Глуховский спас свои квартиры в центре Москвы, переписав их на маму

Писатель Дмитрий Глуховский* успел спасти свои дорогостоящие квартиры в центре Москвы от ареста, переписав их на маму. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, стоимость элитных квартир писателя оценивается в 210 млн руб. В декабре автомобиль Глуховского был арестован причине неоплаченных штрафов на сумму более 30 тыс. руб.

Кроме того, на писателя были оформлены три автомобиля — Porsche Panamera, Range Rover и BMW M850i. Но от машин он избавился еще в августе 2024 года.

Две квартиры, расположенные на Петровке 30/7, Глуховский оперативно переписал на 72-летнюю маму Ларису Вениаминовну. За 1,5 месяца до этого писателя заочно приговорили к восьми годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии за фейки о российской армии.

Отмечается, что мать писателя пыталась продать недвижимость — выставляла объявления в интернете, однако позже избавилась от этой идеи, и объявления пропали.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российский актер Владимир Стеклов потерял сознание в собственной квартире.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.