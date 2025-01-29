Звезда «Кадетства» Стеклов упал в обморок в квартире из-за резкого падения давления

Звезда сериала «Кадетство» Владимир Стеклов потерял сознание в своей квартире. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, артист вызвал врачей несколько дней назад, когда ему внезапно стало плохо в его московской квартире. Медицинская бригада осмотрела сильно побледневшего Стеклова и установила, что причиной обморока стало резкое падение артериального давления, что негативно сказалось на кровоснабжении мозга.

Первоначальная версия заключается в том, что данное состояние могло быть вызвано острой сердечной недостаточностью. Стеклов отказался от госпитализации и предпочел продолжить лечение на дому.

В настоящее время он продолжает активно выступать на театральной сцене. Недавно у артиста была диагностирована онкология, после чего он перенес хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Ромащенко ушел из жизни всего через три недели после своего 59-летия.