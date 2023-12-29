Письма из подмосковных парков передали главному Деду Морозу страны на выставке-форуме «Россия»

Накануне на Международной выставке-форуме «Россия» главному Деду Морозу страны передали часть писем Почты Деда Мороза, собранных в парках Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

Юные жители Московской области рассказали Дедушке о своих заветных мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», прочитали стихи и получили подарки. После встречи с ребятами Дед Мороз отправился на экскурсию по стенду Московской области.

Отмечается, что всего в подмосковных парках было собрано более девяти тысяч писем, в том числе и из отдаленных муниципалитетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что этой зимой в Подмосковье ожидается около пяти миллионов гостей.